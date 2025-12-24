Asus представила флагманскую видеокарту RTX 5090 D v2 TUF GAMING, которая будет доступна лишь в Китае

Новинка основана на чипе NVIDIA и оснащена 24 ГБ видеопамяти. Известно, что Asus выпустит две версии карты — стандартную и разогнанную. Обе используют массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами и толщиной 3,6 слота.

В конструкции применяются испарительная камера, фазовая термопрокладка для GPU и 12 тепловых трубок. Вентиляторы построены на двойных шарикоподшипниках, а кожух и задняя пластина выполнены из металла.

Базовая версия TUF GAMING работает на частоте до 2407 МГц, а в OC-режиме — до 2437 МГц. Разогнанная модификация предлагает до 2550 МГц в стандартном режиме и до 2580 МГц при ручном разгоне. Информации о цене пока нет.