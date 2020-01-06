ASUS представила игровой монитор с использованием новейших технологий

При этом сама компания также рассказала о том, что в ROG Swift PG32UQX удалось добиться успешной сертификации по стандарту NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, а также VESA DisplayHDR 1400. В связи с этим новинка может похвастаться официальным охватом цветового пространства DCI-P3 на более, чем 90 %, а также пиковой яркостью в 1400 кд/м2.