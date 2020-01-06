ASUS представила игровой монитор с использованием новейших технологий
Диагональ экрана новинки равняется 32 дюймам, при этом имеет разрешение 4К (3840 × 2160) и частоту обновления 144 Гц. При этом что интересно, ASUS, в своем мониторе, для подсветки использовала новейшую технологию Mini LED, предусматривающую использование массива микроскопических светодиодов. Так, новинка имеет аж 1152 отдельно управляемые зоны подсветки, что явно можно назвать чем-то впечатляющим.
При этом сама компания также рассказала о том, что в ROG Swift PG32UQX удалось добиться успешной сертификации по стандарту NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, а также VESA DisplayHDR 1400. В связи с этим новинка может похвастаться официальным охватом цветового пространства DCI-P3 на более, чем 90 %, а также пиковой яркостью в 1400 кд/м2.
К сожалению, на данный момент нет никакой информации ни о том, когда новинка станет доступна, ни о том, по какой цене ASUS намерена ее продавать.