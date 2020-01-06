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Компьютеры
Сегодня 13:33

ASUS представила игровой монитор с использованием новейших технологий

В том числе частотой обновления в 144 Гц и подсветкой Mini LED
Прямо сейчас в Лас-Вегасе проходит ежегодная выставка CES 2020, в которой приняло участие огромное количество различных компаний со всего мира. Исключением не стала и ASUS, представившая в ходе выставки свой новый монитор ROG Swift PG32UQX. Основной акцент в его производстве делался на желаниях современных любителей игр.

Диагональ экрана новинки равняется 32 дюймам, при этом имеет разрешение 4К (3840 × 2160) и частоту обновления 144 Гц. При этом что интересно, ASUS, в своем мониторе, для подсветки использовала новейшую технологию Mini LED, предусматривающую использование массива микроскопических светодиодов. Так, новинка имеет аж 1152 отдельно управляемые зоны подсветки, что явно можно назвать чем-то впечатляющим.

При этом сама компания также рассказала о том, что в ROG Swift PG32UQX удалось добиться успешной сертификации по стандарту NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, а также VESA DisplayHDR 1400. В связи с этим новинка может похвастаться официальным охватом цветового пространства DCI-P3 на более, чем 90 %, а также пиковой яркостью в 1400 кд/м2.

К сожалению, на данный момент нет никакой информации ни о том, когда новинка станет доступна, ни о том, по какой цене ASUS намерена ее продавать.