Asus представила компьютерную мышь с резервуаром для аромамасел

Мышь работает на частоте Bluetooth 2,4 ГГц и питается от одной батарейки AA. Fragrance Mouse выпускается в цветах White и Rose Clay и не предназначена специально для геймеров, однако в ней используются небольшие накладки из политетрафторэтилена, перекочевавшие из флагманских игровых моделей Asus серии G.

Благодаря этим накладкам, переключатели мыши выдерживают до 10 млн нажатий и при этом издают минимальный шум. Мышь Fragrance не требует установки специального ПО и предлагает три фиксированные настройки чувствительности: 1200, 1600 и 2400 DPI.

Как отмечалось выше, отличительной особенностью этой мыши является полупрозрачный контейнер для масла, расположенный за отсеком для батареек, что позволяет пользователям наполнять его различными ароматами по своему усмотрению.