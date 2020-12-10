Компьютеры
Сегодня 10:35
ASUS представила мини-версию флагманской видеокарты NVIDIA RTX
Осталось лишь дождаться её реального появления в магазинах
Совсем недавно NVIDIA представила самую доступную версию своей флагманской линейки Ampere — RTX 3060 Ti. А уже сейчас ASUS предлагает мини-версию новинки, которую можно будет использовать при сборке портативного системного блока.
Вообще, компания анонсировала сразу десять моделей RTX 3060 Ti, но рассказывать обо всех них особого смысла нет. Куда интереснее то, какой получилась миниатюрная версия новинки. Так, модель Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini может похвастаться, возможно, рекордно малой длиной — она составляет всего лишь 197 мм!
Из интересного можно отметить, что видеоадаптер, как и «старшая» версия, получил 8 ГБ видеопамяти с частотой в пределах 1 785 МГц. Открытым остаётся лишь вопрос доступности девайса. Учитывая, что вся линейка Ampere достаточно дефицитная, есть немалые шансы того, что Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini в ближайшее время время будет достаточно сложно достать.