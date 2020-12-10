ASUS представила мини-версию флагманской видеокарты NVIDIA RTX

Из интересного можно отметить, что видеоадаптер, как и «старшая» версия, получил 8 ГБ видеопамяти с частотой в пределах 1 785 МГц. Открытым остаётся лишь вопрос доступности девайса. Учитывая, что вся линейка Ampere достаточно дефицитная, есть немалые шансы того, что Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini в ближайшее время время будет достаточно сложно достать.