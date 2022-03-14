Asus представила недорогого конкурента Mac mini с Intel Core i7 и Windows 11

Устройство назвали Mini PC PN63-S1 и по своей сути оно является более дешёвым аналогом Mac mini от Apple. Компьютер также разместили в компактном корпусе, он также имеет целый ряд портов для подключения: Ethernet (до 2,5 Гбит/с), три порта USB 3.2, один порт Type-C, HDMI 1,4 и Mini DP 1,2.

При этом в основу девайса лёг процессор четырёядерный Intel Core i7-11370H с частотой до 4,8 ГГц в режиме «Turbo» . Обработкой графики занимается встроенная видеокарта Intel Iris Xe — она поддерживает работу сразу с тремя дисплеями.