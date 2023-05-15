Asus представила переносной 16-дюймовый 120 Гц монитор

Asus представила переносной 16-дюймовый 120 Гц мониторОтличный вариант для тех, кто частенько в разъездах
Компания Asus объявила о выпуске нового 16-дюймового портативного монитора ZenScreen MB16QHG.
Устройство оснащено IPS-дисплеем с разрешением WQXGA (2560 х 1600 пикселей), имеет поддержку технологии SmoothMotion с частотой обновления 120 Гц и сертификацию DisplayHDR 400.
Из прочих «интересностей» можно отметить 100% охват цветового пространства DCI-P3 и широкие углы обзора, вплоть до 178 градусов.
ZenScreen MB16QHG предлагает пользователям ряд функций, позволяющих регулировать угол наклона дисплея. В частности, имеется складная подставка, которая позволяет установить монитор под любым углом.
Монитор оснащён USB-C портами на обеих сторонах — с его помощью новинку можно подключать его к ноутбуку с любой стороны. Устройство также имеет 3,5-миллиметровый аудиоразъём для подключения проводных наушников.
Детали о стоимости и дате релиза нового продукта пока не были оглашены.