Asus представила переносной 16-дюймовый 120 Гц монитор

Монитор оснащён USB-C портами на обеих сторонах — с его помощью новинку можно подключать его к ноутбуку с любой стороны. Устройство также имеет 3,5-миллиметровый аудиоразъём для подключения проводных наушников.

Детали о стоимости и дате релиза нового продукта пока не были оглашены.