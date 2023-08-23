Asus представила первый в мире 4K QD-OLED дисплей с диагональю 32 дюйма

Модель, получившая название Asus ROG SWIFT PG32UCDM, обещает удивительное качество изображения благодаря разрешению 3840 x 2160 пикселей.

Дисплей отличается высокой частотой обновления в 240 Гц, временем отклика всего 0,03 мс и яркостью в 1000 нит. Этот плоский монитор идеально подойдёт для тех, кто предпочитает классические дисплеи без изогнутых экранов.

Кроме того, новинка поддерживает адаптивные технологии синхронизации как для видеокарта AMD, так и NVIDIA.