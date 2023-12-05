Asus представила RTX 4070 Turbo с бесплатной подпиской на сервис Adobe

Благодаря компактному двухслотовому дизайну и 8-контактному разъему питания RTX 4070 Turbo готова к внедрению в мощные системы. Asus, ориентируясь на рынок ИИ-ускорителей, оснастила свою видеокарту процессором AD104 и щедрыми 12 ГБ памяти, что делает его неплохим выбором для работы с генеративным ИИ. И это еще не все - в качестве бонуса Asus дарит бесплатную месячную подписку на Adobe Creative Suite.

Хотя подробности о цене все еще окутаны тайной, ранее компания выпустила видеокарту ROG MATRIX Platinum GeForce RTX 4090, которую называют самой быстрой и самой дорогой видеокартой в мире, за $3200.