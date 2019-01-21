ASUS представила в России гибрид моноблока и геймерского ноутбука

Компания ASUS представила сегодня в России не только игровые ноутбуки, но и необычное устройство ROG Mothership с адаптивным форм-фактором. По сути, это 17-дюймовый моноблок, получивший ряд черт игрового ноутбука.
ASUS ROG Mothership оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой 144 Гц, шестиядерным процессором Intel Core i9-8950HK, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080, до 64 ГБ оперативной памяти, массивом из трёх SSD.
Он комплектуется отсоединяемой беспроводной клавиатурой с подсветкой. Когда клавиатура подсоединена, моноблок сильно напоминает геймерский ноутбук. Моноблок получил мощную встроенную аудиосистему — четыре динамика мощностью по 4 Вт.
В России ASUS ROG Mothership появится в мае 2019 года. Рекомендованная цена пока не объявлена.