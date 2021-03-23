ASUS предупредила об усугубившемся дефиците игровых видеокарт

По словам представителя ASUS, наиболее острой проблемой для графических процессоров сейчас является нехватка графических процессоров NVIDIA. Он сообщил, что из-за этого дефицита наблюдается рост цен на видеокарты.

По данным Jon Peddie Research, NVIDIA поставила около 9,1 млн графических процессоров для ПК в четвёртом квартале 2020 года. Это примерно на миллион больше, чем было годом ранее. Тем не менее, спрос на продукты оказался слишком высоким. Ни NVIDIA, ни AMD не смогли его удовлетворить, и цены на видеокарты поползли вверх. Во многом спрос вырос из-за майнеров.

ASUS признала, что не может оценить, какой процент проданных видеокарт попадает в руки добытчиков криптовалюты.

Когда сократится разрыв между спросом и предложением, компании пока трудно сказать.