Asus ROG Swift PG27UCDM оказался одним из лучших игровых OLED-мониторов по версии Tom’s Hardware

Модель оснащена 27-дюймовой 4K-панелью с частотой 240 Гц и поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Экран покрывает 103% DCI-P3, что гарантирует яркие и насыщенные цвета. Встроенная калибровка обеспечивает точные цвета «из коробки».

Монитор оснащён портами DisplayPort 2.1 (80 Гбит/с), HDMI 2.1 (по 48 Гбит/с), USB-C (до 90 Вт), а также 3,5 мм аудиоразъёмом. Есть USB-концентратор и регулируемая подставка с VESA-креплением.

Недостатки — высокая цена (около $1200) и риск выгорания пикселей, характерный для всех OLED-панелей. Однако, по мнению экспертов, плюсы модели явно перевешивают минусы, делая её отличным выбором для геймеров и создателей контента.