Asus случайно раскрыла детали процессора Ryzen AI MAX 300 Strix Halo Zen 5

Серия Ryzen AI MAX 300, вероятно, станет высокопроизводительным вариантом для геймеров и иных энтузиастов, пишут СМИ. Хотя точная дата запуска остается неопределенной, но скорее всего его представят на CES 2025.

Новая линейка мобильных процессоров AMD, как ожидается, будет конкурировать с серией Apple M3, предлагая аналогичную производительность и функции. Ryzen AI MAX 300 может стать прорывом для процессоров x86, потенциально бросая вызов доминированию дискретных видеокарт в некоторых приложениях.