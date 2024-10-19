Asus случайно раскрыла детали процессора Ryzen AI MAX 300 Strix Halo Zen 5

Опубликовано 19 октября 2024, 19:301 мин.
Asus случайно раскрыла детали процессора Ryzen AI MAX 300 Strix Halo Zen 5Ждём?
Asus случайно раскрыла подробности о предстоящем процессоре AMD Ryzen AI MAX 300 Strix Halo Zen 5. Этот мощный мобильный процессор, как ожидается, будет иметь 16 ядер Zen 5 CPU, 20 рабочих групп RDNA 3 и 256-битную шину памяти.
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Серия Ryzen AI MAX 300, вероятно, станет высокопроизводительным вариантом для геймеров и иных энтузиастов, пишут СМИ. Хотя точная дата запуска остается неопределенной, но скорее всего его представят на CES 2025.
Новая линейка мобильных процессоров AMD, как ожидается, будет конкурировать с серией Apple M3, предлагая аналогичную производительность и функции. Ryzen AI MAX 300 может стать прорывом для процессоров x86, потенциально бросая вызов доминированию дискретных видеокарт в некоторых приложениях.