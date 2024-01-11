Asus создала миниатюрный игровой ПК ROG NUC на процессорах Intel Core Ultra

ROG NUC маленький, но мощный, оснащен процессорами Intel Core Ultra 7 и 9 и графическими процессорами NVIDIA RTX 4060 или 4070, что даст хороший игровой опыт.

ASUS спроектировала этот мини-ПК с учетом скорости и эффективности. Гибридная архитектура Performance Hybrid Architecture обеспечивает плавную многозадачность, используя дополнительные ядра для решения самых сложных задач. А его конструкция позволяет провести обслуживание и модернизацию за несколько минут.

Что касается подключений, здесь предусмотрено множество портов: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB-C Type-C, USB 2.0, а также поддержка WiFi 6E.

ROG NUC совместим с Windows 11 и Linux, обеспечивая гибкость в использовании. И, конечно, ASUS придает большое значение интеграции с ROG Raikiri PRO и настройке RGB-подсветки через приложение ROG Armory Crate.