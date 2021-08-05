ASUS создаст видеокарту совместно со знаменитым производителем охлаждения для компьютерных процессоров

Плодом сотрудничества двух компаний станет специальная версия видеокарты NVIDIA — RTX 3070 Noctua с модельным номером RTX3070-8G-noctua. Именно она была замечена в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишет VideoCardz.

Что интересно, информация о подобном уже появлялась ранее. Тогда говорилось, что ASUS, совместно с Noctua, работает над свежими картами из флагманской линейки Strix.

На сегодняшний день, к сожалению, больше нет никакой информации о Noctua-версии RTX 3070.