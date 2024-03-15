Asus выпустила обновление BIOS с поддержкой 256 ГБ оперативной памяти для своих матплат

Опубликовано 15 марта 2024, 08:04
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Asus выпустила обновление BIOS с поддержкой 256 ГБ оперативной памяти для своих матплатПростейший способ получить гигантский апдейт
Asus, вслед за MSI, порадовала пользователей апдейтом BIOS, который добавляет поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 для 73 моделей материнских плат.
Обладатели плат Intel 700-й и 600-й серий (54 и 19 моделей соответственно) могут получить доступ к заветным 256 ГБ, просто обновив BIOS. А вот владельцам плат AMD AM5 повезло еще больше — поддержка 256 ГБ DDR5 уже «зашита» с завода.
Стоит отметить, что для многих плат Intel обновление с поддержкой 256 ГБ ОЗУ было доступно еще с февраля. Вероятно, Asus ждала, пока фича станет доступна для всех запланированных моделей, прежде чем делать официальное заявление.
На данный момент собрать 256 ГБ ОЗУ можно только с помощью четырех модулей по 64 ГБ. В будущем ожидается выпуск модулей по 128 ГБ, которые будут более предпочтительны для разгона памяти.