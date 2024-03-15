Asus выпустила обновление BIOS с поддержкой 256 ГБ оперативной памяти для своих матплат

Обладатели плат Intel 700-й и 600-й серий (54 и 19 моделей соответственно) могут получить доступ к заветным 256 ГБ, просто обновив BIOS. А вот владельцам плат AMD AM5 повезло еще больше — поддержка 256 ГБ DDR5 уже «зашита» с завода.

Стоит отметить, что для многих плат Intel обновление с поддержкой 256 ГБ ОЗУ было доступно еще с февраля. Вероятно, Asus ждала, пока фича станет доступна для всех запланированных моделей, прежде чем делать официальное заявление.

На данный момент собрать 256 ГБ ОЗУ можно только с помощью четырех модулей по 64 ГБ. В будущем ожидается выпуск модулей по 128 ГБ, которые будут более предпочтительны для разгона памяти.