Asus выпустила умный монитор со встроенным Google TV

Опубликовано 11 июня 2024, 07:02
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Asus выпустила умный монитор со встроенным Google TVИнтересная новинка
На выставке Computex 2024 компания Asus представила умный монитор ZenScreen Smart MS27UC с встроенным Google TV.
Это 27-дюймовая 4K IPS-модель, первая в линейке Asus, оснащенная Google TV.
Монитор включает пульт дистанционного управления с встроенным микрофоном Google Assistant, что делает его удобным для использования в качестве развлекательного центра.
Монитор может похвастаться ультратонкими рамками и компактной подставкой. Встроенные фронтальные динамики Harman Kardon мощностью 5 Вт и разъем для наушников на задней панели обеспечивают качественный звук.
Одной из уникальных особенностей является задняя полка для хранения клавиатуры, мыши и пульта дистанционного управления. Также монитор оснащен портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, USB-C (PD 90W), двухдиапазонным WiFi, Bluetooth 5.0 и Miracast.
Цена и дата выпуска новинки пока не объявлена.