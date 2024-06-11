Asus выпустила умный монитор со встроенным Google TV

Одной из уникальных особенностей является задняя полка для хранения клавиатуры, мыши и пульта дистанционного управления. Также монитор оснащен портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, USB-C (PD 90W), двухдиапазонным WiFi, Bluetooth 5.0 и Miracast.

Цена и дата выпуска новинки пока не объявлена.