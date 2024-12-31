ASUS выпустит обновленную модель своего мини-ПК ROG NUC

По информации из утечек, в новом ROG NUC 2025 будет использоваться процессор Core Ultra 200H, а также графика RTX 50. Предположительно, для флагманской модели выберут процессор Core Ultra 9 285H, в то время как предыдущий ROG NUC использовал Core Ultra 9 185H с чипом Meteor Lake. В графической части обновленный мини-ПК будет оснащен видеокартой RTX 5060 или RTX 5070, заменив более старые модели RTX 4060 и 4070.

Новый корпус устройства будет оснащен дополнительным вентилятором, чего не было в предыдущей версии. Внешний вид остался схожим с предыдущими моделями, но производительность значительно повысится. В отличие от более крупных игровых систем ROG, NUC будет сохранять компактные размеры и использовать мобильную платформу для процессора и материнской платы.

Что касается цен, то обновленный ROG NUC, скорее всего, будет стоить дороже своего предшественника, цена которого в Китае начиналась от $ 2000. Ожидается, что новая модель выйдет в 2025 году, а точные сроки будут уточнены на выставке CES в январе 2025 года.