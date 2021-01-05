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ASUS выпустит «Ultra»-видеокарту RTX 3060 с 12 ГБ памяти
Презентация состоится 12 января
В сеть утекла информация о готовящейся к выходу видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060. Во-первых, опубликовано изображение кастомной модели от ASUS, а во-вторых, стало ясно, что она выйдет в «Ultra»-версии с 12 ГБ памяти.
Источники пишут, что «Ultra»-версии мощнее «Ti» и «SUPER». Такая видеокарта будет обладать улучшенным интерфейсом памяти и самой хорошей системой охлаждения.
От GeForce RTX 3060 Ultra ожидается 12 ГБ памяти типа GDDR6. Это больше, чем у GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. Сообщается, что ASUS будет предлагать новую модель в нескольких вариантах, в том числе в дизайне ROG STRIX.
Стоимость «Ultra»-видеокарты составит $449. Её анонс ожидается 12 января.