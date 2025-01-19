Asus заявила, что AMD представит видеокарты AMD Radeon RX 9070 «совсем скоро»

Asus сообщила, что AMD представит видеокарты в ближайшее время. Согласно порталу Videocardz, полноценная презентация Radeon RX 9070, анонсированных на CES 2025, но без подробностей, состоится до конца января.

Asus не раскрыла точную дату, но ранее от нескольких инсайдеров, в том числе и в связи с продуктами Asus, была информация, что AMD проведёт презентацию 23 января. При этом характеристики, данные о производительности и цены неизвестны.