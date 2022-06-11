Атака «Пакмана»: удалось обойти «последний рубеж защиты» процессоров Apple M1

При разработке чипа M1 компания создала различные уровни безопасности, каждый из которых предназначен для защиты от злоумышленника, проникшего в предыдущие уровни. Последний уровень называется PAC, и, похоже, что и он уже побеждён.

Pointer Authentication (аутентификация указателя) — функция безопасности для защиты от злоумышленников, которые уже смогли получить доступ к памяти. Указатели хранят адреса памяти, а код аутентификации указателя (PAC) проверяет наличие незапланированных изменений указателей. PACMAN позволяет найти правильное значение для успешного прохождения аутентификации, поэтому хакер может получить доступ к компьютеру.

Специалисты отметили, что уязвимость была обнаружена и в других чипах ARM, а не только в M1, но M2 ещё не проверяли. К счастью, PACMAN требует физического доступа к компьютеру Mac, атака не может быть осуществлена ​​удалённо.