Атака «Пакмана»: удалось обойти «последний рубеж защиты» процессоров Apple M1

Атака «Пакмана»: удалось обойти «последний рубеж защиты» процессоров Apple M1К счастью взломать их удалённо не получится
При разработке чипа M1 компания создала различные уровни безопасности, каждый из которых предназначен для защиты от злоумышленника, проникшего в предыдущие уровни. Последний уровень называется PAC, и, похоже, что и он уже побеждён.
Pointer Authentication (аутентификация указателя) — функция безопасности для защиты от злоумышленников, которые уже смогли получить доступ к памяти. Указатели хранят адреса памяти, а код аутентификации указателя (PAC) проверяет наличие незапланированных изменений указателей. PACMAN позволяет найти правильное значение для успешного прохождения аутентификации, поэтому хакер может получить доступ к компьютеру.
Специалисты отметили, что уязвимость была обнаружена и в других чипах ARM, а не только в M1, но M2 ещё не проверяли. К счастью, PACMAN требует физического доступа к компьютеру Mac, атака не может быть осуществлена удалённо.