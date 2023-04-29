Atomic, да не Heart: новый вирус «Atomic macOS Stealer» ворует кредитные карты и криптовалюту

Хакеры продают вредоносную программу за 1000 долларов в месяц и регулярно обновляет ее. После установки вредоносная программа сжимает украденные данные в ZIP-файл и отправляет его обратно злоумышленнику через URL-адрес C&C-сервера.

Хотя macOS обычно считается более безопасной, чем Windows и Linux, хакеры все равно активно разрабатывают вредоносные программы специально для macOS, поэтому важно сохранять бдительность и регулярно обновлять программное обеспечение, как и избегать подозрительных загрузок.