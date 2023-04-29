Компьютеры
12:40, 29 апреля 2023
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Atomic, да не Heart: новый вирус «Atomic macOS Stealer» ворует кредитные карты и криптовалюту

Продают его через Telegram

Возможность покупки новой вредоносной программы под названием Atomic macOS Stealer (AMOS) появилась в Telegram. Вредоносная программа предназначена для кражи широкого спектра конфиденциальной информации, включая пароли к связке ключей iCloud, системный пароль macOS, файлы cookie, пароли и данные кредитных карт.

Он также может скомпрометировать криптовалютные кошельки, включая Atomic, Binance, Exodus, Electrum и MetaMask.

Atomic, да не Heart: новый вирус «Atomic macOS Stealer» ворует кредитные карты и криптовалюту
MacRumors

Хакеры продают вредоносную программу за 1000 долларов в месяц и регулярно обновляет ее. После установки вредоносная программа сжимает украденные данные в ZIP-файл и отправляет его обратно злоумышленнику через URL-адрес C&C-сервера.

Хотя macOS обычно считается более безопасной, чем Windows и Linux, хакеры все равно активно разрабатывают вредоносные программы специально для macOS, поэтому важно сохранять бдительность и регулярно обновлять программное обеспечение, как и избегать подозрительных загрузок.

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