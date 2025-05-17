Autonomous Inc. представила Brainy: «домашний» суперкомпьютер за 40 тыс долларов

Brainy создан для исследователей и стартапов, работающих с глубоким обучением — технологией, обучающей ИИ моделировать данные, например, распознавать изображения или генерировать текст. Станция поддерживает до 8 графических процессоров и модели с 70 миллиардами параметров, такие как большие языковые модели (LLM). Она оптимизирована для обучения и вывода ИИ, включая автодифференцирование — метод, ускоряющий настройку моделей.