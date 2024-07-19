Авторы ChatGPT решили собирать собственные ИИ-ускорители: переговоры с Broadcom

Опубликовано 19 июля 2024, 19:34
1 мин.
Авторы ChatGPT решили собирать собственные ИИ-ускорители: переговоры с BroadcomДля решения проблемы нехватки графических процессоров
Создатель ChatGPT компания OpenAI, как сообщается, ведет переговоры с разработчиками чипов, включая Broadcom, о разработке собственных ИИ-ускорителей, сообщают СМИ.
Этот шаг, по данным изданий, предпринят, поскольку OpenAI стремится уменьшить зависимость от дорогостоящих и дефицитных графических процессоров, необходимых для обучения таких моделей ИИ, как ChatGPT.
Поддерживаемая Microsoft компания рассматривает возможность создания собственных ИИ-ускорителей и даже начала нанимать бывших сотрудников Google, имеющих опыт разработки процессоров поискового гиганта.
В дополнение к этим обсуждениям Bloomberg сообщал что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман планирует привлечь миллиарды долларов для создания предприятий по производству полупроводников.