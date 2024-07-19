Авторы ChatGPT решили собирать собственные ИИ-ускорители: переговоры с Broadcom

Этот шаг, по данным изданий, предпринят, поскольку OpenAI стремится уменьшить зависимость от дорогостоящих и дефицитных графических процессоров, необходимых для обучения таких моделей ИИ, как ChatGPT.

Поддерживаемая Microsoft компания рассматривает возможность создания собственных ИИ-ускорителей и даже начала нанимать бывших сотрудников Google, имеющих опыт разработки процессоров поискового гиганта.

В дополнение к этим обсуждениям Bloomberg сообщал что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман планирует привлечь миллиарды долларов для создания предприятий по производству полупроводников.