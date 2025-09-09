AYANEO представила мини-ПК AM01S в стиле оригинального Macintosh и 8-битных приставок за $630

Внутри установлен процессор AMD Ryzen AI 9 HX370 с графикой Radeon 890M, которого достаточно для комфортного запуска большинства современных игр в разрешении 1080p.

Пользователи смогут выбрать конфигурации с оперативной памятью до 32 ГБ и SSD объемом до 2 ТБ. Система охлаждения построена на двух вентиляторах, что должно обеспечить стабильную работу даже под нагрузкой.

AM01S оснащен всеми актуальными интерфейсами: USB4, USB-A, HDMI 2.0, Ethernet и слотом для SD-карт.