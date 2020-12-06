Компьютеры
Вчера 20:57
Ажиотажные цены на видеокарты NVIDIA RTX 3000 снизятся только в апреле 2021 года
У NVIDIA просто не хватает компонентов
Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что компания ожидает продления дефицита компонентов для видеокарт RTX 3000 до конца 2020 года или даже до апреля 2021. Это значит, что геймерам не стоит ждать стабилизации цен на GPU до этого срока.
В сущности, купить новую видеокарту NVIDIA будет практически невозможно в ближайшие несколько месяцев. Издание Techplusgame отмечает, что цены на старые модели RTX 20 тоже начали расти.
Колетт Кресс пояснила, что NVIDIA столкнулась с ограничениями по поставкам. Это касается кремниевых пластин и чипов, а также других компонентов. Финансовый директор сообщила, что в компании работают над поставками, но думают, что спрос превысит предложение в четвёртом квартале, а затем ещё в течение пары месяцев.