Ажиотажные цены на видеокарты NVIDIA RTX 3000 снизятся только в апреле 2021 года

В сущности, купить новую видеокарту NVIDIA будет практически невозможно в ближайшие несколько месяцев. Издание Techplusgame отмечает, что цены на старые модели RTX 20 тоже начали расти.

Колетт Кресс пояснила, что NVIDIA столкнулась с ограничениями по поставкам. Это касается кремниевых пластин и чипов, а также других компонентов. Финансовый директор сообщила, что в компании работают над поставками, но думают, что спрос превысит предложение в четвёртом квартале, а затем ещё в течение пары месяцев.