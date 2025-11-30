Banana Pi представила одноплатный ПК BPI-CM6 на базе восьмиядерного RISC-V

Память у платы «быстрая», а для хранения данных предлагается несколько вариантов объёма — от 8 до 128 ГБ. Для подключения к интернету и другим устройствам имеются модули Wi-Fi и Bluetooth.

Важным преимуществом BPI-CM6 является её совместимость с платами от популярных одноплатных ПК Raspberry Pi моделей CM4 и CM5. Banana Pi также предлагает собственную плату расширения со всеми необходимыми разъёмами: HDMI, USB и др.