Banana Pi представила одноплатный ПК BPI-CM6 на базе восьмиядерного RISC-V

Опубликовано 30 ноября 2025, 12:001 мин.
Banana Pi представила одноплатный ПК BPI-CM6 на базе восьмиядерного RISC-VЧем похвастается
Banana Pi представила новый одноплатный ПК BPI-CM6. Его начальная цена составляет 67 долларов. Главной особенностью платы является использование процессора SpacemiT K1, созданного на основе открытой архитектуры RISC-V.
© Banana Pi
Процессор обладает восемью вычислительными ядрами и встроенным графическим ускорителем для обработки изображения. Он также имеет встроенный блок для задач ИИ.
Память у платы «быстрая», а для хранения данных предлагается несколько вариантов объёма — от 8 до 128 ГБ. Для подключения к интернету и другим устройствам имеются модули Wi-Fi и Bluetooth.
Важным преимуществом BPI-CM6 является её совместимость с платами от популярных одноплатных ПК Raspberry Pi моделей CM4 и CM5. Banana Pi также предлагает собственную плату расширения со всеми необходимыми разъёмами: HDMI, USB и др.