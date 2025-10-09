Be quiet! представила корпуса Light Base 500 для любителей тихий сборок

Три из них установлены с перевёрнутыми лопастями для эффективного бокового забора воздуха. Встроенная направляющая рамка помогает охлаждать видеокарту. При желании можно добавить дополнительные вентиляторы. Корпус поддерживает установку длинных видеокарт, радиаторов до 360 мм и нескольких накопителей.

Подсветкой можно управлять с помощью кнопки и встроенного хаба, рассчитанного на шесть устройств. Корпус совместим с современными материнскими платами Asus BTF и MSI Project Zero. Light Base 500 LX доступен в чёрном и белом цвете.