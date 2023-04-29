Бегите за новыми компьютерами и ноутбуками: Microsoft отказалась от ежегодных обновлений Windows 10

Ожидается, что Microsoft выпустит крупное обновление 23H2 для Windows 11 во второй половине этого года. Пользователи, которые все еще используют Windows 10, могут рассмотреть возможность обновления до Windows 11 или другой операционной системы.

Вообще, Windows 10 будет продолжать получать обновления безопасности до октября 2025 года, но Microsoft предпочитает не особо афишировать этот факт и напирает на то, что «Windows 10 больше не получит новых функций». Таким образом компания хочет, чтобы вы обновились Windows 11, который более требователен к системе. Так, по логике Microsoft, вы должны отправиться в магазин за новым ноутбуком с предустановленной Windows 11, либо обновить комплектующие ПК.