BenQ создала игровой монитор с частотой 540 Гц, ставнями и специальным контроллером

BenQ создала игровой монитор с частотой 540 Гц, ставнями и специальным контроллеромПредзаказ открыт
BenQ представила Zowie XL2586X — монитор, обладающий частотой обновления 540 Гц. XL2586X оснащен TN-матрицей, обеспечивающей контрастность 1000:1 и яркость 320 кд/м². Разрешение составляет 1920×1080 пикселей, что не так и много, но все окупается его частотой обновления, достигаемая через DisplayPort 1.4 или HDMI 2.1.
Но это еще не все — монитор поставляется с удобным внешним контроллером для легкого управления и настройки. Это игровое «чудо» по цене 599 долларов уже доступно для предварительного заказа в США, а в феврале он доберется и до Европы.
У него даже есть ставни, чтобы яркие лучи солнца не отвлекали вас от игрового процесса.
TCL тоже недавно представила монитор с уникальным дизайном: дисплей имеет форму купола. Произошло это в рамках мероприятия DTC 2023 в Ухане, Китай. Новый монитор, имеющий диагональ 31 дюйм, обладает разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.