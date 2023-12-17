BenQ создала игровой монитор с частотой 540 Гц, ставнями и специальным контроллером

Но это еще не все — монитор поставляется с удобным внешним контроллером для легкого управления и настройки. Это игровое «чудо» по цене 599 долларов уже доступно для предварительного заказа в США, а в феврале он доберется и до Европы.

У него даже есть ставни, чтобы яркие лучи солнца не отвлекали вас от игрового процесса.

TCL тоже недавно представила монитор с уникальным дизайном: дисплей имеет форму купола. Произошло это в рамках мероприятия DTC 2023 в Ухане, Китай. Новый монитор, имеющий диагональ 31 дюйм, обладает разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.