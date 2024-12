Берите любую: ноутбучные RTX 3050 6 ГБ и 4050 6 ГБ оказались равны по быстродействию

Alan Wake II шла с низкой графикой. С RTX 3050 удалось получить в этой игре 33 к/с, с RTX 4050 — 37 к/с.

Horizon Forbidden West тестировалась со средней графикой. Средний FPS здесь составлял 43 к/с (3050) и 46 к/с (4050).

Ghost of Tsushima запускалась тоже со средним пресетом. В ней средняя частота кадров равнялась 47 к/с (RTX 3050) и 52 к/с (RTX 4050).

В игре The Last of US I с высокой графикой удалось получить в среднем 38 к/с (3050) и 39 к/с (4050).

Red Dead Redemption II тестировалась с пресетом Favor Quality. Средний FPS в этой игре находился в районе 44 к/с (3050) и 50 к/с (4050).