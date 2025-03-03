Названы лучшие компьютерные процессоры 2025 г. от 5 до 50 тысяч рублей

Всё ещё не требовательный к дороговизне материнской платы процессор по адекватной цене.

Из минусов: всё ещё нет встроенной графики (при продаже одной видеокарты до покупки второй компьютером пользоваться не получится) и, несмотря на мощь в играх, в рабочих задачах, таких как 3D-рендеринг и конвертирование видео показывает скромные результаты.

Intel Core i5-14600KF: универсально мощный для работы и игр

После скандала с массовым браком процессоров Intel 13 и 14 поколения продажи этих чипов рухнули, а затем вышло поколение Intel Core Ultra и у продавцов скопился избыток Core i5 предпоследнего поколения.

В результате цена на этот мощный 14-ядерный (6 производительных + 8 экономичных ядер) Core i5 рухнула с изначальных 32 тысяч рублей до 18-20 тысяч рублей, за которые AMD продаёт младшие восьмиядерные Ryzen (Ryzen 7 7700 и др.), которые теперь не выдерживают конкуренции с интеловским конкурентом ни в играх, ни, тем более, в рабочих приложениях. Более того — подешевевший i5 стоимостью в 20 тысяч рублей на равных состязается с AMD Ryzen 7 9700X (35 тысяч рублей) и своим архитектурно неудачным преемником Intel Core Ultra 5 245K (38 тысяч рублей). Его хватит даже для флагманского игрового компьютера в паре с такими мощными видеокартами, как RTX 5080 или Radeon RX 9070.