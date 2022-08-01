Лучшие игровые процессоры для настольных ПК на лето 2022 г.

При выборе игрового процессора нужно помнить о нескольких правилах. Прежде всего, из AMD и Intel, в целом, Интелы сейчас предпочтительнее, потому что за счёт новой архитектуры они лучше справляются с современными играми. Кроме того, для игровой производительности важнее не количество ядер, а тактовая частота. Ну и не забывайте, что мощный процессор в игровом компьютере будет бесполезен, если в сборке будет мало оперативной памяти (либо она будет медленная), или будет слишком слабая видеокарта.

Лучший процессор для игр в целом

Intel Core i5-12400

Модель на сокете LGA 1700, и это является его единственным недостатком - сегодня вам в любом случае придётся покупать новую матплату вместо апгрейда процессора под старую матплату. Этот шестиядерный 12-поточный процессор позволит вам получить отличную производительность в играх, да и вне игр он очень быстрый и в однопоточной, и в многопоточной нагрузках. У него нет энергоэффективных ядер вообще, зато есть шесть производительных (P-ядер) на базовой частоте 2,5 ГГц и максимальной частоте (из коробки) 4,4 ГГц, чего предостаточно для домашнего ПК общего назначения. Как и другие процессоры Intel Alder Lake, Core i5-12400 поддерживает оперативную память формата DDR5 и располагает 16 линиями PCIe 5.0 для подключения новых накопителей, внешних модулей Wi-Fi и т.д.. Боксовая версия комплектуется довольно хорошим кулером, который способен работать с TDP от 65 Вт до 117 Вт. В общем, этот процессор для игрового компьютера в 2022 г. самый универсальный.