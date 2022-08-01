Лучшие игровые процессоры для настольных ПК на лето 2022 г.От моделей со встройкой до флагманов
В список от Tom's Hardware попали шесть лучших процессоров. Это Intel Core i5-12400 (альтернатива - AMD Ryzen 5 5600), Intel Core i9-12900K (альтернатива - AMD Ryzen 9 5950X), AMD Ryzen 7 5800X3D (альтернатива - Intel Core i7-12700K), Intel Core i5-12600K, Core i3-12100 и AMD Ryzen 5 5600G. Результаты тестирования этих моделей вы можете увидеть ниже.
При выборе игрового процессора нужно помнить о нескольких правилах. Прежде всего, из AMD и Intel, в целом, Интелы сейчас предпочтительнее, потому что за счёт новой архитектуры они лучше справляются с современными играми. Кроме того, для игровой производительности важнее не количество ядер, а тактовая частота. Ну и не забывайте, что мощный процессор в игровом компьютере будет бесполезен, если в сборке будет мало оперативной памяти (либо она будет медленная), или будет слишком слабая видеокарта.
Лучший процессор для игр в целом
Intel Core i5-12400
Модель на сокете LGA 1700, и это является его единственным недостатком - сегодня вам в любом случае придётся покупать новую матплату вместо апгрейда процессора под старую матплату. Этот шестиядерный 12-поточный процессор позволит вам получить отличную производительность в играх, да и вне игр он очень быстрый и в однопоточной, и в многопоточной нагрузках. У него нет энергоэффективных ядер вообще, зато есть шесть производительных (P-ядер) на базовой частоте 2,5 ГГц и максимальной частоте (из коробки) 4,4 ГГц, чего предостаточно для домашнего ПК общего назначения. Как и другие процессоры Intel Alder Lake, Core i5-12400 поддерживает оперативную память формата DDR5 и располагает 16 линиями PCIe 5.0 для подключения новых накопителей, внешних модулей Wi-Fi и т.д.. Боксовая версия комплектуется довольно хорошим кулером, который способен работать с TDP от 65 Вт до 117 Вт. В общем, этот процессор для игрового компьютера в 2022 г. самый универсальный.
Лучший процессор для игр в целом (альтернатива)
AMD Ryzen 5 5600
Если брать что-то от AMD на все случаи жизни, как для игр, так и для программ, это Ryzen 5 5600. Особенно он хорош тем, что, в отличие от Интела с его новым сокетом и принудиловкой по смене матплат, Ryzen 5600 можно установить даже в компьютеры 2017 модельного года и перейти с, например, Ryzen 1000 серии. В боксовом исполнении у Ryzen 5 5600 тоже неплохой кулер, которым можно и ограничиться, если вы не планируете разгон. Если будете собирать компьютер с нуля, у вас будет огромный выбор из материнских плат материнских плат 300-й, 400-й и 500-й серии, как новых, так и б/у, на любой кошелёк.
Как и все процессоры AMD, предназначенные для игр, Ryzen 5 5600 поддерживает разгон. Максимальная тактовая частота у него исходно составляет 4,6 ГГц, базовая - 3,7 ГГц. Из минусов этой модели - поддержка исключительно PCIe 3.0, отсутствие интегрированной графики.
Лучший игровой процессор с высокой производительностью
Intel Core i9-12900K
Флагманская модель с 16 ядрами (8 производительных + 8 энергоэффективных) и 24 потоками. Базовая тактовая частота у Core i9-12900K равняется 3,2 ГГц, максимальная - 5,2, а TDP - 125 Вт (базовый) и 241 Вт (пиковый). До тех пор, пока не вышли десктопные процессоры Ryzen 6000, это самый быстрый процессор для игр из всех продающихся сегодня. Изначально был очень дорогим, но сейчас цены на него более-менее пришли в норму, а поддержка DDR5 и PCIe 5.0 дают неплохой задел на будущее. Хотя можно сэкономить и выбрать матплату с DDR4.
А ещё его можно разгонять и, хоть TDP у него астрономический, всё же этот Core i9 менее прожорлив, чем i9-11900K. Вентилятора в комплекте нет, да и вообще для охлаждения этого чипа вам придётся потратиться на недешёвую систему жидкостного охлаждения, и не абы какую, а под сокет LGA 1700 (таких пока в продаже не очень много).
Лучший игровой процессор с высокой производительностью (альтернатива)
AMD Ryzen 9 5950X
Монструозный флагманский процессор с лучшией в своём классе компоновкой из 16 полноценных производительных ядер 32 потоков по разумной цене. Ryzen 9 5950X, как и другие чипы AMD, поддерживает разгон, PCIe Gen 4.0, имеет базовую тактовую частоту в 3,4 ГГц и максимальную частоту в 4,9 ГГц, и очень экономичен, как для 16-ядерной модели. Но к нему вам нужно сразу же покупать мощную систему охлаждения и дискретную графику (встроенной графики у него нет).
Самый быстрый игровой процессор из не флагманских
AMD Ryzen 7 5800X3D
Это не настолько мощный процессор, как Ryzen 9, но именно для игр он подходит лучше всех остальных благодаря технологии 3D V-Cache. Причём в игровых дисциплинах он обгоняет даже Intel Alder Lake Core i9-12900K (быстрее на 9 % в среднем) и Core i9-12900KS (быстрее на 7 % в среднем). Правда, программах для работы новые Intel Alder Lake аналогичного класса будут быстрее. Конфигурация Ryzen 7 5800X3D состоит из 8 ядер при 16 потоках. Максимальная тактовая частота без разгона у него составляет 4,5 ГГц, а базовая - 3,4 ГГц. Из других преимуществ процессора - низкое энергопотребление, поддержка PCIe 4.0, совместимость с огромным парком матплат AM4. При этом отсутствует встроенная графика, кулер и возможность разгона.
Самый быстрый игровой процессор из не флагманских (альтернатива)
Intel Core i7-12700K
За свою стоимость он превосходит Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900Х, а также обеспечивает почти такую же производительность, как Intel Core i9-12900K. Считается, что у этого 12-ядерного процессора с 20 потоками лучшая в своём классе игровая производительность. Базовая тактовая частота у него равняется 3,6 ГГц, максимальная - 4,9 ГГц. В сравнении с i7-11700K новый процессор стал экономичнее (хотя Ryzen 5800X меньше нагревается и потребляет меньше энергии). Как и все процессоры 12 поколения Intel K-серии, он поддерживает PCIe 5.0, оперативную память формата DD4 или DDR5, и разгон.
Лучший процессор среднего уровня для игр
Intel Core i5-12600K
По итогам тестов Core i5-12600K лучше подходит для игр, чем Ryzen 5 5600X. В многопоточном режиме он на 38 % быстрее конкурента из лагеря AMD. Более того, в играх он ещё и на 7 % быстрее более дорогого Ryzen 7 5800X! i5-12600K укомплектован 10 ядрами (6 производительных + 4 экономичных), 16 потоками, базовая тактовая частота у него составляет 3,7 ГГц, максимальная - 4,9 ГГц. Из недостатков процессора - необходимость покупать матплату на LGA1700, нет вентилятора в комплекте, да и цены не супер-высокие, но и не низкие уж точно.
Лучший бюджетный процессор для игр
Intel Core i3-12100
И не забывайте о ещё одной его модификации - Core i3-12100F. В ней нет встроенной графики, при этом она немного дешевле. В любых вариантах Core i3-12100 очень крут по соотношению цены и производительности. Великолепно подходит для игр, слабо нагревается, потребляет мало энергии. Базовый TDP у этого процессора составляет 60 Вт, пиковый - 89 Вт, а тактовая частота - 3,3 ГГц/4,3 ГГц (базовая/турбо). Правда, он не поддерживает Turbo Boost Max 3.0 (технология, которая позволяет ускорить работу одного конкретного ядра для приложений, которые не умеют работать многопоточно), поддерживается только Turbo Boost 2.0, ну и возможности разгона ядер, как таковой, нет. Зато для игр в разрешении 1080p Core i3-12100 подходит великолепно - гораздо более дорогой Core i5-12400 в таких условиях окажется всего на 12% быстрее.
Лучшая процессор для игр на встроенной графике
AMD Ryzen 5 5600G
Не очень дорогой, при этом очень быстрый. Ryzen 5 5600G оснащён 6 ядрами и 12 потоками, встроенной графикой Vega 5600G, базовой тактовой частотой в 3,9 ГГц и максимальной в 4,4 ГГц, а также TDP 65 Вт. Короче, с ним можно вполне комфортно играть при разрешениях 1080p и вообще без проблем - в 720p. А ещё он экономичный и его можно эффективно разогнать. Жаль только, что подключать к нему устройства придётся по уже не особо современной шине PCIe 3.0.