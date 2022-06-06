Без единого вентилятора: представлен уникальный ПК с новейшими процессорами Intel

Конфигурация самого начального уровня — Quiet PC A30 Fanless i17 — предлагает корпус Cooler Master Masterbox Q300L и процессоры от Pentium G7400T 12-го поколения 35 Вт до Core i9-12900 65 Вт. Стандартный вариант охлаждения состоит из безвентиляторного процессорного кулера Nofan CR-80EH со спиральной конструкцией и тепловыми трубками. За дополнительные деньги можно установить более универсальное решение.

Блок питания тут тоже безвентиляторный. Стоимость ПК начинается с 907 фунтов стерлингов. Есть и другие более дорогие конфигурации. Самая дорогая может вместить процессор Intel Alder Lake Core i9 12-го поколения и графическую карту NVIDIA GeForce RTX 3070.