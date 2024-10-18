Без крупных релизов о VR-шлеме Apple Vision Pro почти все забыли

Из-за отсутствия «киллер фич» некоторые пользователи даже начали продавать свои Vision Pro. Эксперты отрасли предлагают Apple предоставлять финансовые стимулы разработчикам приложений, чтобы побудить их перенести существующие приложения или создавать новые. Такой тактикой пользуются многие, но, видимо, не Apple.

Ситуация усугубилась ещё и тем, что *Meta, серьезный конкурент с 74% на рынке VR-гарнитур, недавно анонсировала Quest 3S, более доступный вариант своего последнего шлема. Кроме того,*Meta представила *Orion, прототип очков дополненной реальности.

Экосистема приложений Vision Pro растет медленнее, чем экосистемы iPhone и Apple Watch, отчасти из-за более высокой цены устройства и сложности разработки приложений, пишут эксперты. Apple не раскрывает данные о продажах Vision Pro, но аналитики считают, что продажи устройства слабые.