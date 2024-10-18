Компьютеры
Опубликовано 18 октября 2024, 13:30
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Без крупных релизов о VR-шлеме Apple Vision Pro почти все забыли

Где же «киллер фичи»
Гарнитура Apple Vision Pro сталкивается с трудностями в привлечении крупных разработчиков приложений, что препятствует прогрессу устройства как новаторского продукта, пишут СМИ. Ежемесячные выпуски официального контента для устройства замедлились с момента его запуска в январе, а многие популярные VR-разработчики так и не создали ничего для шлема Apple.
Без крупных релизов о VR-шлеме Apple Vision Pro почти все забыли
© Ferra

Из-за отсутствия «киллер фич» некоторые пользователи даже начали продавать свои Vision Pro. Эксперты отрасли предлагают Apple предоставлять финансовые стимулы разработчикам приложений, чтобы побудить их перенести существующие приложения или создавать новые. Такой тактикой пользуются многие, но, видимо, не Apple.

Ситуация усугубилась ещё и тем, что *Meta, серьезный конкурент с 74% на рынке VR-гарнитур, недавно анонсировала Quest 3S, более доступный вариант своего последнего шлема. Кроме того,*Meta представила *Orion, прототип очков дополненной реальности.

Экосистема приложений Vision Pro растет медленнее, чем экосистемы iPhone и Apple Watch, отчасти из-за более высокой цены устройства и сложности разработки приложений, пишут эксперты. Apple не раскрывает данные о продажах Vision Pro, но аналитики считают, что продажи устройства слабые.