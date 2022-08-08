Без посторонних: ASRock самостоятельно сделала обзор своей же видеокарты с графикой Intel

ASRock перестала быть эксклюзивным партнёром AMD. Недавно компания анонсировала свою первую видеокарту с GPU Intel, став одной из первых, кто сделал это. Карта называется Challenger ITX и основана на графическом процессоре Intel ARC A380.

ASRock объявила, что видеокарта представляет собой модель с заводским разгоном и тактовой частотой 2250 МГц. Однако эта частота оказалась выше в реальных тестах. Даже в стресс-тесте Furmark тактовая частота достигла 2300 МГц, а в играх — 2450 МГц.

Компания также продемонстрировала игровую производительность видеокарты: