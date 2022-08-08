Без посторонних: ASRock самостоятельно сделала обзор своей же видеокарты с графикой Intel

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Без посторонних: ASRock самостоятельно сделала обзор своей же видеокарты с графикой IntelДаже показала её результаты в играх
Компания ASRock выпустила обзор на... собственную видеокарту с графическим процессором Intel Arc A380.
ASRock перестала быть эксклюзивным партнёром AMD. Недавно компания анонсировала свою первую видеокарту с GPU Intel, став одной из первых, кто сделал это. Карта называется Challenger ITX и основана на графическом процессоре Intel ARC A380.
ASRock объявила, что видеокарта представляет собой модель с заводским разгоном и тактовой частотой 2250 МГц. Однако эта частота оказалась выше в реальных тестах. Даже в стресс-тесте Furmark тактовая частота достигла 2300 МГц, а в играх — 2450 МГц.
Компания также продемонстрировала игровую производительность видеокарты:
Вот результаты тестов в играх при разрешении 1080p:
- League of Legends (высокое качество): 166.9 FPS
- CS:GO (высокое качество): 160.1 FPS
- DOTA2 (высокое качество): 146.2 FPS
- APEX Legends (среднее качество): 91.5 FPS
- PUBG (низкое качество): 83.1 FPS
- Eternal Calamity (среднее качество): 62.3 FPS
- The Division 2 (высокое качество): 53 FPS
- Shadow of the Tomb Raider (высокое качество): 56 FPS
- Cyberpunk 2077 (среднее качество): 47.51 FPS
- Gears of War 5 (высокое качество): 63.1 FPS
- Watch Dogs: Legion (высокое качество): 49 FPS