Без TMP, учётки Microsoft и интернета: появился обходной способ установки Windows 11

Ventoy используется для создания загрузочной флешки с Windows. В последней версии 1.0.86 появились пути обхода вышеописанных требований.

Чтобы обойти требования наличия аккаунта, нужно добавить VTOY_WIN11_BYPASS_NRO в плагин глобального управления при установке Windows 11. Также нужно установить VTOY_WIN11_BYPASS_CHECK и VTOY_WIN11_BYPASS_NRO активными по умолчанию.

Скачать Ventoy можно с официального сайта.