Без улучшений: раскрыто количество ядер в новых ноутбучных процессорах Intel Core i7 и i5

Модели Core i5 и Core i7 будут иметь то же количество ядер, что и их предшественники, то есть 12 и 14 соответственно.

Это обратная ситуация по сравнению с настольными аналогами Raptor Lake, где количество ядер E значительно увеличилось. Например, Core i9-12900K предыдущего поколения имел восемь P-ядер и восемь E-ядер, а Core i9-3900K — уже 16 E-ядер.

Таким образом, нам не следует ожидать, что новые чипы будут иметь лучшую многопоточную производительность, чем Alder Lake.