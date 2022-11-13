Без улучшений: раскрыто количество ядер в новых ноутбучных процессорах Intel Core i7 и i5

13:48, 13 ноября 2022
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Без улучшений: раскрыто количество ядер в новых ноутбучных процессорах Intel Core i7 и i5Многопоточная производительность лучше не станет
В сеть утекли спецификации двух будущих мобильных процессоров Intel Raptor Lake — Core i5-13500H и Core i7-13700H. Мы наконец указали количество ядер, и оно разочаровывет.
Модели Core i5 и Core i7 будут иметь то же количество ядер, что и их предшественники, то есть 12 и 14 соответственно.
Это обратная ситуация по сравнению с настольными аналогами Raptor Lake, где количество ядер E значительно увеличилось. Например, Core i9-12900K предыдущего поколения имел восемь P-ядер и восемь E-ядер, а Core i9-3900K — уже 16 E-ядер.
Таким образом, нам не следует ожидать, что новые чипы будут иметь лучшую многопоточную производительность, чем Alder Lake.