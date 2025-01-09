Без запаса, но играбельно: Ryzen 5 7500F против Ryzen 7 9800X3D в играх в 2025 г.В Full HD разница между ними была больше 40%
The Last Of Us тестировалась с пресетом Low. В 1080p в ней в среднем удалось получить 130 к/с (Ryzen 5 7500F) и 186 к/с (Ryzen 7 9800x3D), в 1440p — 126 и 170 к/с соответственно, в 4К — 109 и 110 к/с соответственно.
Starfield запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS в игре в 1080p составлял 79 к/с (7500F) и 141 к/с (9800x3D), в 1440p — 80 и 126 к/с соответственно, в 4К — 78 и 87 к/с соответственно.
Ghost Of Tsushima шла с низкой графикой. Средняя частота кадров в этой игре находилась в 1080p на уровне 189 к/с (7500F) и 209 к/с (9800x3D), в 1440р — 148 и 153 к/с соответственно, в 4К — 82 к/с в обоих случаях.
В игре Hogwarts Legacy с ультра-пресетом удалось в среднем в Full HD получить 51 к/с (7500F) и 84 к/с (9800x3D), в QHD — 50 и 82 к/с соответственно, в 4К — 46 и 54 к/с соответственно.
Игра God Of War запускалась на низких настройках графики. Средняя производительность в ней в 1080p составляла 235 к/с (7500F) и 347 к/с (9800x3D), в 1440p — 235 к/с и 305 к/с соответственно, в 4К — 198 к/с и 206 к/с соответственно.
Black Myth Wukong шла с низким пресетом. В этой игре в среднем в 1080p удалось получить 196 к/с (7500F) и 243 к/с (9800x3D), в 1440p — 161 и 170 к/с соответственно, в 4К — 101 к/с и 104 к/с соответственно.
HellBlade 2 тоже запускалась с низкой графикой. Средняя частота кадров здесь в 1080p составляла 120 к/с (7500F) и 165 к/с (9800x3D), в 1440p — 88 и 140 к/с соответственно, в 4К — 87 и 91 к/с соответственно.
Horizon Forbidden West тестировалась на низких настройках графики. Средний FPS в этой игре в Full HD находился в районе 159 к/с (7500F) и 226 к/с (9800x3D), в QHD — 153 и 189 к/с соответственно, в 4К — 117 и 121 к/с соответственно.
В игре Cyberpunk 2077 с графикой Custom средняя производительность в 1080p находилась на уровне 150 к/с (7500F) и 221 к/с (9800x3D), в 1440p — 149 к/с и 196 к/с соответственно, в 4К — 108 и 115 к/с соответственно.
SM Remastered шла на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась в 1080p — 134 к/с (7500F) и 222 к/с (9800x3D), в 1440p — 133 к/с и 184 к/с соответственно, в 4К — 106 и 108 к/с соответственно.
Вывод
В 1080p разница между 7500F и 9800x3D по среднему FPS составляла 42% (144 к/с и 204 к/с соответственно), в 1440p — 29% (132 к/с и 171 к/с соответственно), в 4К — 5% (103 к/с и 108 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- матплата Asrock x670E PG Lightning;
- процессор AMD Ryzen 5 7500F;
- оперативная память Corsair (2×16GB) 6200MHz DDR5;
- видеокарта RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6x;
- операционная система Windows 10 — Version 22H2;
- M.2 SSD XPG 1TB GAMMIX S70 Blade Gen4;
- блок питания Corsair HX1000i Fully Modular (1000w).