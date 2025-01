Без запаса, но играбельно: Ryzen 5 7500F против Ryzen 7 9800X3D в играх в 2025 г.

The Last Of Us тестировалась с пресетом Low. В 1080p в ней в среднем удалось получить 130 к/с (Ryzen 5 7500F) и 186 к/с (Ryzen 7 9800x3D), в 1440p — 126 и 170 к/с соответственно, в 4К — 109 и 110 к/с соответственно.

Starfield запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS в игре в 1080p составлял 79 к/с (7500F) и 141 к/с (9800x3D), в 1440p — 80 и 126 к/с соответственно, в 4К — 78 и 87 к/с соответственно.

Ghost Of Tsushima шла с низкой графикой. Средняя частота кадров в этой игре находилась в 1080p на уровне 189 к/с (7500F) и 209 к/с (9800x3D), в 1440р — 148 и 153 к/с соответственно, в 4К — 82 к/с в обоих случаях.

В игре Hogwarts Legacy с ультра-пресетом удалось в среднем в Full HD получить 51 к/с (7500F) и 84 к/с (9800x3D), в QHD — 50 и 82 к/с соответственно, в 4К — 46 и 54 к/с соответственно.

Игра God Of War запускалась на низких настройках графики. Средняя производительность в ней в 1080p составляла 235 к/с (7500F) и 347 к/с (9800x3D), в 1440p — 235 к/с и 305 к/с соответственно, в 4К — 198 к/с и 206 к/с соответственно.