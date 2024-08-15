Перебои, начавшиеся около 19:11 по восточному времени в среду, были связаны с проблемным изменением в инфраструктуре базы данных компании. GitHub отменил это изменение, и к 20:26 по восточному времени платформа подтвердила, что все сервисы «полностью функционируют».

Во время сбоя пользователи столкнулись с сообщением об ошибке: «В настоящее время ни один сервер не доступен для обслуживания вашего запроса», сопровождаемым изображением злого единорога.

Проблемы затронули множество функций, в том числе запросы к Copilot и GitHub API. Downdetector сообщил о более чем 10 000 сообщений пользователей о проблемах, а NetBlocks отметил международные перебои.