Опубликовано 15 августа 2024, 19:46
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«Библиотека» программистов — GitHub — столкнулась с глобальным сбоемСервис восстанавливается после крупного сбоя
GitHub, широко используемая «библиотека» кода и платформа для разработчиков, устранил значительный перебой в работе, который повлиял на его веб-сайт и связанные сервисы.
Перебои, начавшиеся около 19:11 по восточному времени в среду, были связаны с проблемным изменением в инфраструктуре базы данных компании. GitHub отменил это изменение, и к 20:26 по восточному времени платформа подтвердила, что все сервисы «полностью функционируют».
Во время сбоя пользователи столкнулись с сообщением об ошибке: «В настоящее время ни один сервер не доступен для обслуживания вашего запроса», сопровождаемым изображением злого единорога.
Проблемы затронули множество функций, в том числе запросы к Copilot и GitHub API. Downdetector сообщил о более чем 10 000 сообщений пользователей о проблемах, а NetBlocks отметил международные перебои.