Билеты туда-обратно, отель: британец полетел в США за жёсткими дисками и сэкономил

В США он проверял каждый диск прямо в отеле: открывал коробки, тестировал объём и скорость работы. Перевозка десяти дисков обратно в Великобританию оказалась непростой задачей: ручная кладь была занята, часть коробок и адаптеров пришлось уложить в чемодан. Но всё прошло гладко, и на таможне США проблем не возникло.

Вместе с налогами каждый диск обошёлся примерно в £300, тогда как в Британии такой же диск продаётся за £568. Экономия на десяти дисках составила почти £2 700 (часть этих денег ушла на перелет и проживание).

По словам cgtechuk, это была «сумасшедшая идея», но в итоге оно того стоило.