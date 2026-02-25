Билеты туда-обратно, отель: британец полетел в США за жёсткими дисками и сэкономил

Опубликовано 25 февраля 2026, 08:151 мин.
Билеты туда-обратно, отель: британец полетел в США за жёсткими дисками и сэкономилИ считает, что оно того стоило
Пользователь Reddit с ником cgtechuk решил сэкономить на жёстких дисках и пошел на интересный шаг. В Соединённом Королевстве цены на такие устройства, по его словам, стали «совершенно безумными». Так, он отправился из Великобритании в США, чтобы купить десять внешних HDD по 28 ТБ каждый.
В США он проверял каждый диск прямо в отеле: открывал коробки, тестировал объём и скорость работы. Перевозка десяти дисков обратно в Великобританию оказалась непростой задачей: ручная кладь была занята, часть коробок и адаптеров пришлось уложить в чемодан. Но всё прошло гладко, и на таможне США проблем не возникло.
Вместе с налогами каждый диск обошёлся примерно в £300, тогда как в Британии такой же диск продаётся за £568. Экономия на десяти дисках составила почти £2 700 (часть этих денег ушла на перелет и проживание).
По словам cgtechuk, это была «сумасшедшая идея», но в итоге оно того стоило.