Биометрию в Пулково планируют масштабировать на другие аэропорты России

Опубликовано 02 октября 2025, 20:351 мин.
Биометрию в Пулково планируют масштабировать на другие аэропорты РоссииЖдёте?
В 2026 году в аэропорту Пулково будет запущена система биометрической идентификации пассажиров, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Это станет пилотным проектом, который охватит все этапы путешествия — от покупки билета и регистрации до досмотра и посадки на самолет, но на этом аэропорте всё не закончится, пишет ТАСС.
«Первым станет аэропорт Пулково, где планируется запуск системы биометрической идентификации в 2026 году. Это будет пилотный проект для всей экосистемы», — заявил министр.
После успешного внедрения опыт Пулково планируется масштабировать на другие региональные аэропорты. Никитин подчеркнул, что профессиональные команды в регионах смогут внедрять передовые решения, и успешные примеры могут появиться именно там.