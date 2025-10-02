Биометрию в Пулково планируют масштабировать на другие аэропорты России

«Первым станет аэропорт Пулково, где планируется запуск системы биометрической идентификации в 2026 году. Это будет пилотный проект для всей экосистемы», — заявил министр.

После успешного внедрения опыт Пулково планируется масштабировать на другие региональные аэропорты. Никитин подчеркнул, что профессиональные команды в регионах смогут внедрять передовые решения, и успешные примеры могут появиться именно там.