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Компьютеры
Сегодня 09:28

Biostar рассказала, какие модели видеокарт подделывают

Отличить подделку от оригинала можно по коробке
Тайваньский производитель компьютерных комплектующих Biostar рассказал на своём официальном сайте про поддельные видеокарты GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740. Это бюджетные модели, но мошенники продают их ещё дешевле, чем оригинальные платы.

Кроме того, отличить подделку от оригинала можно по коробке. Упаковка «фальшивок» имеет более бледный цвет фона и другое расположение ключевых элементов. На фотографиях Biostar чётко обозначила все различия.

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Компания советует избегать покупки поддельной продукции и рекомендует приобретать видеокарты через официальные магазины.

Перечисленные выше видеокарты являются довольно старыми моделями. Например, GeForce G210 сейчас можно купить меньше, чем за 3 тысячи рублей. Однако, спрос на платы есть, судя по тому, что их подделывают.

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