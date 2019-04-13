Biostar рассказала, какие модели видеокарт подделывают

Компания советует избегать покупки поддельной продукции и рекомендует приобретать видеокарты через официальные магазины.

Перечисленные выше видеокарты являются довольно старыми моделями. Например, GeForce G210 сейчас можно купить меньше, чем за 3 тысячи рублей. Однако, спрос на платы есть, судя по тому, что их подделывают.