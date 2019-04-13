Biostar рассказала, какие модели видеокарт подделывают

Кроме того, отличить подделку от оригинала можно по коробке. Упаковка «фальшивок» имеет более бледный цвет фона и другое расположение ключевых элементов. На фотографиях Biostar чётко обозначила все различия.
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Компания советует избегать покупки поддельной продукции и рекомендует приобретать видеокарты через официальные магазины.
Перечисленные выше видеокарты являются довольно старыми моделями. Например, GeForce G210 сейчас можно купить меньше, чем за 3 тысячи рублей. Однако, спрос на платы есть, судя по тому, что их подделывают.