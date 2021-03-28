Компьютеры
Сегодня в 12:22
Биткойны научились добывать на старой приставке Game Boy
Но хешрейт оставляет желать лучшего
Энтузиаст смог заставить старую приставку Game Boy добывать биткойн. Эта консоль вышла ещё в 1989 году.
Приставка Game Boy оснащается восьмиразрядным процессором Sharp с частотой 4 МГц. Энтузиасту пришлось также использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi, чтобы соединить консоль с сетью. Конечно же, он и настроил программное обеспечение под характеристики Game Boy.
На таком слабом устройстве процесс майнинга оставляет желать лучшего. Производительность составила каких-то 0,8 хеша в секунду (H/s). Это несравнимо с показателями современных видеокарт. Например, на NVIDIA GeForce RTX 3090, производительность майнинга составляет в среднем 115-120 мегахешей в секунду (MH/s).
Если пересчитать на доллар, то доходность майнинга на Game Boy составит около $2 за 100 тысяч лет.