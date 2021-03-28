Биткойны научились добывать на старой приставке Game Boy

Приставка Game Boy оснащается восьмиразрядным процессором Sharp с частотой 4 МГц. Энтузиасту пришлось также использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi, чтобы соединить консоль с сетью. Конечно же, он и настроил программное обеспечение под характеристики Game Boy.

На таком слабом устройстве процесс майнинга оставляет желать лучшего. Производительность составила каких-то 0,8 хеша в секунду (H/s). Это несравнимо с показателями современных видеокарт. Например, на NVIDIA GeForce RTX 3090, производительность майнинга составляет в среднем 115-120 мегахешей в секунду (MH/s).

Если пересчитать на доллар, то доходность майнинга на Game Boy составит около $2 за 100 тысяч лет.