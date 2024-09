Битва бюджетных видеокарт: RTX 2060 Super сравнили с RX 5700 XT в играх

Spider-Man Remastered тестировалась с графикой Very High. Средний FPS в ней равнялся 105 к/с и 108 к/с (с 2060S и 5700XT соответственно).

Horizon Forbidden West запускалась с высокими настройками графики. Средняя частота кадров в игре составляла 49 к/с (2060S) и 59 к/с (5700XT). С DLSS/FSR Q результат был 61 и 69 к/с соответственно.

Игра Counter Strike 2 шла на настройках графики Very High. В среднем в ней удалось получить 174 к/с (RTX 2060 S) и 190 к/с (RX 5700 XT).

В Cyberpunk 2077 с высокой графикой в среднем FPS составлял 65 к/с (2060S) и 69 к/с (5700 XT), с DLSS/FSR — 83 и 88 к/с соответственно.

Starfield шла с низким пресетом. Средняя производительность в игре находилась на уровне 54 к/с (RTX 2060 S) и 86 к/с (RX 5700 XT).

The Last Of Us Part I запускалась с графикой Medium. Средняя частота кадров в ней составляла 67 к/с и 77 к/с (с RTX 2060 S и RX 5700 XT соответственно).

Вывод

В целом по среднему FPS без учёта результатов с DLSS/FSR видеокарта RX 5700 XT превосходила RTX 2060 Super на 15% (84 к/с и 73 к/с соответственно).

Характеристики сборок: