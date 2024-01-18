Битва бюджетных видеокарт в 2024 г.: RX 580 против GTX 1050 Ti и GTX 1060 6 Gb

В игре A Plague Tale Requiem с пресетом Medium средняя производительность составила 18, 34 и 29 к/с с GTX 1050 Ti, RX 580 и GTX 1060 соответственно.

Armored Core VI Rubicon тестировалась на High Details. Средний FPS в этой игре равнялся 42 к/с (1050 Ti), 49 к/с (580) и 52 к/с (1060).

Cyberpunk 2077 шла со средним пресетом. Средняя частота кадров в игре составляла 31 к/с (GTX 1050 Ti), 54 к/с (RX 580) и 50 к/с (GTX 1060).

COD Blackops запускалась в среднем с 77 к/с (GTX 1050 Ti), 158 к/с (RX 580) и 113 к/с (GTX 1060).

Days Gone шла на настройках графики Medium. Средняя производительность в ней равнялась 44, 74 и 69 к/с (с GTX 1050 Ti, RX 580 и GTX 1060 соответственно).

Far Cry 6 тестировалась с пресетом High. Средний FPS в ней находился в районе 39 (GTX 1050 Ti), 62 (RX 580), 56 (GTX 1060) к/с.

Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 43 к/с (с GTX 1050 Ti), 61 к/с (с RX 580) и 57 к/с (с GTX 1060).

В GTA V с Very High Details средняя производительность равнялась 80 (GTX 1050 Ti), 108 (RX 580) и 123 к/с (GTX 1060).