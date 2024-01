Битва бюджетных видеокарт в 2024 г.: RX 580 против GTX 1050 Ti и GTX 1060 6 Gb

Hogwarts Legacy тестировалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в игре составила 29 к/с (GTX 1050 Ti), 52 к/с (RX 580), 44 к/с (GTX 1060).

Spiderman Remastered шла с High Details. Средний FPS в ней равнялся 49 к/с (1050 Ti), 74 к/с (RX 580), 64 к/с (GTX 1060).

Minecraft запускалась с пресетом Ultra. Средняя производительность в игре равнялась 100 к/с (с GTX 1050 Ti), 139 к/с (с RX 580) и 152 к/с (с GTX 1060).

В игре RDR 2 с High Details удалось в среднем получить 27, 52 и 42 к/с (с GTX 1050 Ti, RX 580 и GTX 1060 соответственно).

Resident Evil 4 Remake тестировалась с пресетом Balanced. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 20 к/с (GTX 1050 Ti), 45 к/с (RX 580) и 36 к/с (GTX 1060).

Returnal шла с High Details. Средний FPS в этой игре составляла 28 к/с (1050 Ti), 53 к/с (RX 580) и 47 к/с (GTX 1060).

Starfield запускалась с пресетом Low. В среднем в ней удалось получить 21 к/с (с 1050 Ti), 31 к/с (RX 580) и 30 к/с (GTX 1060).

В игре The Last of Us с пресетом Medium средний FPS равнялся 19 к/с (GTX 1050 Ti), 40 к/с (RX 580), 45 к/с (GTX 1060).

Игра The Witcher 3 тестировалась с пресетом High, AA Off. Средняя производительность в ней находилась в районе 30 к/с (GTX 1050 Ti), 50 к/с (RX 580), 51 к/с (GTX 1060).

В The Hunter Call of The Wild средняя производительность равнялась 33, 57 и 52 к/с (с GTX 1050 Ti, RX 580 и GTX 1060 соответственно).

Uncharted 4 шла с пресетом Medium. Средний FPS в этой игре составлял 23 (GTX 1050 Ti), 43 (RX 580) и 35 к/с (GTX 1060).

Вывод

«Аутсайдером» среди видеокарт оказалась GTX 1050 Ti, а вот остальные две шли с примерно одинаковым FPS. В целом во всех играх по средней производительности разница между GTX 1050 Ti и RX 580 составляла 62,5% (40 к/с и 65 к/с), между GTX 1050 Ti и GTX 1060 — 50% (40 к/с и 60 к/с).

Характеристики сборок: — процессор AMD Ryzen 5600X — оперативная память 2×8 ГБ; — видеокарта Zotac Single Fan GTX 1060 6 ГБ DDR5/Asus GTX 1050 Ti 4 ГБ DDR5/Sapphire RX 580 8 ГБ DDR5.