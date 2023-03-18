Битва игровых флагманов: AMD Ryzen 9 7950X3D и Intel Core i9-13900K сравнили

Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D за 699 ​​долларов предназначен специально для геймеров. Intel Core i9-13900K за 589 долларов — это самый быстрый игровой процессор Intel, и хотя он не так хорош, как конкурент в играх, он имеет гораздо более дружелюбную цену. Кроме того, Intel продолжает поддерживать память типа DDR4.

В целом, битва Core i9-13900K с Ryzen 9 7950X3D закончилась ничьёй. Каждый из этих процессоров имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от того, с какой целью вы хотите использовать чипсет. Если вы собираете бескомпромиссную игровую установку и цена вас не волнует, Ryzen 9 7950X3D — ваш выбор. Он на 12% быстрее, чем Core i9-13900K в наборе игровых тестов.

Core i9-13900K не так привлекателен для сборки, ориентированной на игры, если вы используете память DDR5. Однако он становится гораздо более привлекательным с DDR4 и если вы хотите получить производительность флагманского класса по более низкой цене.