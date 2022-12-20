Битва недорогих видеокарт: RTX 3050 против GTX 1660 и Radeon RX 590 в играх

Эксперты TheSpyHood в одном из выпусков на YouTube выяснили, какую среднюю производительность способны обеспечить RTX 3050, GTX 1660 и Radeon RX 590 в играх на ультра-настройках в 1080p и 1440p. Запускались видеокарты в связке с процессором i9-12900K.

В God of War в разрешении 1080p средняя частота кадров составила 65 к/с, 59 к/с и 58 к/с (RTX 3050, RX 590 и GTX 1660 соответственно), в 1440p - 49 к/с, 44 к/с и 45 к/с.

Игра Call of Duty Vanguard запускалась в 1080p со средней производительностью 115 к/с (RTX 3050), 106 к/с (RX 590) и 104 к/с (GTX 1660), в 1440p - 86, 81 и 81 к/с соответственно.

Days Gone шла со средней частотой кадров в 1080p - 78 к/с (RTX 3050), 71 к/с (RX 590), 73 к/с (GTX 1660), в 1440p - 59, 53 и 54 к/с.

В Village Resident Evil в 1080p в среднем удалось получить 98 к/с с RTX 3050, 89 к/с с RX 590, 91 к/с с GTX 1660. В разрешении 1440p средняя производительность составила 77, 72 и 72 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p запускалась со средним FPS на уровне 51 к/с, 43 к/с, 45 к/с (RTX 3050, RX 590, GTX 1660), в 1440p - 38, 32, 34 к/с.