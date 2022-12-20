Битва недорогих видеокарт: RTX 3050 против GTX 1660 и Radeon RX 590 в играх

Битва недорогих видеокарт: RTX 3050 против GTX 1660 и Radeon RX 590 в играхПротестировали эти модели в 9 проектах
Авторы канала TheSpyHood на YouTube проверили производительность трёх видеокарт (RTX 3050, GTX 1660, Radeon RX 590) в 9 современных играх. Запускались игры в 1080p и 1440p.
Фото: TheSpyHood
Эксперты TheSpyHood в одном из выпусков на YouTube выяснили, какую среднюю производительность способны обеспечить RTX 3050, GTX 1660 и Radeon RX 590 в играх на ультра-настройках в 1080p и 1440p. Запускались видеокарты в связке с процессором i9-12900K.
В God of War в разрешении 1080p средняя частота кадров составила 65 к/с, 59 к/с и 58 к/с (RTX 3050, RX 590 и GTX 1660 соответственно), в 1440p - 49 к/с, 44 к/с и 45 к/с.
Игра Call of Duty Vanguard запускалась в 1080p со средней производительностью 115 к/с (RTX 3050), 106 к/с (RX 590) и 104 к/с (GTX 1660), в 1440p - 86, 81 и 81 к/с соответственно.
Days Gone шла со средней частотой кадров в 1080p - 78 к/с (RTX 3050), 71 к/с (RX 590), 73 к/с (GTX 1660), в 1440p - 59, 53 и 54 к/с.
В Village Resident Evil в 1080p в среднем удалось получить 98 к/с с RTX 3050, 89 к/с с RX 590, 91 к/с с GTX 1660. В разрешении 1440p средняя производительность составила 77, 72 и 72 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p запускалась со средним FPS на уровне 51 к/с, 43 к/с, 45 к/с (RTX 3050, RX 590, GTX 1660), в 1440p - 38, 32, 34 к/с.
Игра Battlefield 2042 шла со средней производительностью в 1080p - 61 к/с (RTX 3050), 52 к/с (RX 590) и 50 к/с (GTX 1660). В разрешении 1440p средняя частота кадров равнялась 44 к/с, 38 к/с и 37 к/с.
Far Cry 6 запускалась в 1080p со средней частотой кадров в пределах 56 к/с, 49 к/с и 49 к/с (RTX 3050, RX 590, GTX 1660). В 1440p средняя производительность составила 38 к/с, 31 к/с, 33 к/с соответственно.
В Metro Exodus средняя производительность находилась в 1080p на уровне 59 к/с с RTX 3050, 49 к/с с RX 590 и 52 к/с с GTX 1660, в 1440p - 40, 34 и 34 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla в 1080p шла со средним FPS 61 к/с (RTX 3050 и RX 590) и 54 к/с (GTX 1660). В 1440p средние показатели скорости равнялись 43 к/с, 42 к/с и 36 к/с.
Энергопотребление выше всего было у сборки с GTX 1660 (402 Вт), а ниже всего - у RX 590 (338 Вт).
Вывод
Как видно из замеров, лучше всего для игр подходит по средним показателям FPS видеокарта RTX 3050. Разница между средним FPS у неё и у RX 590, а также между RTX 3050 и GTX 1660 в 1080p составила 12,5 % (72 к/с и 64 к/с), в 1440p - 13 % (53 к/с и 47 к/с).
Характеристики игровых компьютеров:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB/AMD Radeon RX 590 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.