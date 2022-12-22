Битва видеокарт среднего класса: Intel ARC A750 12 ГБ против Radeon RX 6600 XT 8 ГБ в играх

Битва видеокарт среднего класса: Intel ARC A750 12 ГБ против Radeon RX 6600 XT 8 ГБ в играхЗапустили компьютерные сборки в девяти проектах
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood сравнили по производительности в играх видеокарты RX 6600 XT и ARC A750. Какая из них больше подходит для современных проектов в 1440p и 4К?
Фото: TheSpyHood
Авторы YouTube-канала TheSpyHood протестировали в девяти современных играх в 1440p и 4К видеокарты Intel ARC A750 12 ГБ и Radeon RX 6600 XT 8 ГБ. Как думаете, какая из них лучше? Запускались все игры также на ультра-настройках.
В Village Resident Evil средняя частота кадров в 1440p равнялась 129 к/с (с ARC A750) и 134 к/с (с RX 6600 XT). В 4К эти значения находились на уровне 83 к/с и 86 к/с соответственно.
Days Gone запускалась в 1440p со средним FPS 92 к/с (ARC A750) и 97 к/с (RX 6600 XT), в 4К - 52 к/с и 55 к/с.
Игра Battlefield 2042 шла в разрешении 1440p со средней производительностью 76 к/с и 81 к/с (ARC A750 и RX 6600 XT) соответственно, в 4К - с 51 и 54 к/с.
В God of War средняя производительность в 1440p равнялась 63 к/с (ARC A750) и 65 к/с (RX 6600 XT), в 4К - 40 к/с и 43 к/с соответственно.
Dying Light 2 шла в 1440p со средним FPS в районе 50 к/с (ARC A750) и 54 к/с (RX 6600 XT), в 4К - 31 к/с и 33 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 86 к/с (с ARC A750) и 90 к/с (с RX 6600 XT). В 4К эти значения равнялись 52 к/с и 57 к/с.
Игра Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1440p со средней производительностью 126 к/с и 133 к/с (ARC A750 и RX 6600 XT соответственно), в 4К - 68 к/с и 72 к/с.
В Cyberpunk 2077 в среднем удалось получить в 1440p - 68 к/с (ARC A750) и 69 к/с (RX 6600 XT), в 4К - 37 к/с и 39 к/с.
Horizon Zero Dawn запустилась в 1440p со средней частотой кадров 84 к/с с ARC A750 и 88 к/с с RX 6600 XT. В 4К показатели составили 49 к/с и 51 к/с соответственно.
Что касается энергопотребления, то оно немного ниже было у сборки с ARC A750: 397 Вт против 408 Вт.
Характеристики ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта Intel ARC A750 12GB/AMD Radeon RX 6600 XT 8GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.