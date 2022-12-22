Битва видеокарт среднего класса: Intel ARC A750 12 ГБ против Radeon RX 6600 XT 8 ГБ в играх

Авторы YouTube-канала TheSpyHood протестировали в девяти современных играх в 1440p и 4К видеокарты Intel ARC A750 12 ГБ и Radeon RX 6600 XT 8 ГБ. Как думаете, какая из них лучше? Запускались все игры также на ультра-настройках.

В Village Resident Evil средняя частота кадров в 1440p равнялась 129 к/с (с ARC A750) и 134 к/с (с RX 6600 XT). В 4К эти значения находились на уровне 83 к/с и 86 к/с соответственно.

Days Gone запускалась в 1440p со средним FPS 92 к/с (ARC A750) и 97 к/с (RX 6600 XT), в 4К - 52 к/с и 55 к/с.

Игра Battlefield 2042 шла в разрешении 1440p со средней производительностью 76 к/с и 81 к/с (ARC A750 и RX 6600 XT) соответственно, в 4К - с 51 и 54 к/с.

В God of War средняя производительность в 1440p равнялась 63 к/с (ARC A750) и 65 к/с (RX 6600 XT), в 4К - 40 к/с и 43 к/с соответственно.