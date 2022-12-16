Бизнесу в России попросили разрешения использовать "пиратские" программы

По данным “Известий”, около 70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений на зарубежные интернет-сервисы, а также ухода с отечественного рынка некоторых поставщиков импортного ПО.

Сейчас за пиратство программного обеспечения предусмотрены высокие штрафы или до шести лет лишения свободы. Эксперты считают, что на данный момент лучше ослабить регулирование, но не стоит полностью легализовать использование нелицензионного ПО, а лишь на время, нужное для перехода на новое.