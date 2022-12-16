Бизнесу в России попросили разрешения использовать "пиратские" программы

Бизнесу в России попросили разрешения использовать "пиратские" программыОбратились к Минцифрам
К Министерству цифрового развития России обратились с просьбой разрешить российскому бизнесу использовать нелицензионное программное обеспечение. С таким предложением обратился Институт развития предпринимательства и экономики. Причина проста: зарубежные производители отказались продлевать лицензию, а переход на российское ПО займет некоторое время.
Фото: Unsplash
По данным “Известий”, около 70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений на зарубежные интернет-сервисы, а также ухода с отечественного рынка некоторых поставщиков импортного ПО.
Сейчас за пиратство программного обеспечения предусмотрены высокие штрафы или до шести лет лишения свободы. Эксперты считают, что на данный момент лучше ослабить регулирование, но не стоит полностью легализовать использование нелицензионного ПО, а лишь на время, нужное для перехода на новое.