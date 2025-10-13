Black Shark выпустил первую в мире мышь с… подогревом и охлаждением

Мышь оснащена технологией TempX™, которая позволяет нагревать поверхность до 20 °C или охлаждать до 10,3°C.

Устройство построено на флагманском сенсоре PAW3950 с частотой опроса двойной 8000 Гц и новым чипом StarFlash Hi2826, обеспечивающим задержку 0,125 мс. Кнопки выдерживают 80−100 миллионов нажатий.

Мышь поддерживает три режима подключения: проводной, Bluetooth и StarFlash. Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечивает до 100 часов работы.

В конструкции предусмотрены RGB-подсветка на боках и колёсике, которая ещё и отображает температуру мыши.